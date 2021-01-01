﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Güneydoğu Asya filmaşin piyasası zayıfladı, Çin’de fiyatlar nispeten güçlü seyrediyor

Büyük filmaşin satıcılarından en az birinin, Güneydoğu Asyalı alıcılara verdiği teklifleri bu ayın başında düşürdüğü öğrenildi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.