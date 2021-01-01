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Güneydoğu Asya'daki kütük ithalatçıları 700$/mt CFR'ın altını talep ediyor

Güneydoğu Asya'da ithal kütük fiyatları, büyük tedarikçilerin indirim yapmayı reddetmesine ve Çin'de ticarette bir miktar ...

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