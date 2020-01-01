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Güneydoğu Asya’da kütük fiyatları Çin’deki belirsizliğe rağmen 500$/mt CFR’ı geçti

Güneydoğu Asya kütük ithalat piyasasında fiyatlar artmaya devam ediyor ve yeni alımlarda fiyatlar 500$/mt CFR seviyesini önce gördü, sonra aştı.

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