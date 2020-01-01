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Entegre olmayan Hint inşaat demiri üreticileri artan maliyetler nedeniyle fiyatlarını yeniden yükseltti

Entegre olmayan Hint inşaat demiri üreticileri, artan maliyetler karşısında ikinci kez fiyat artışı yaptı.

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