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< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’den yönlendirilen çok sayıda kütük kargosu olması Güneydoğu Asya'da fiyatları baskılıyor

Bu hafta Güneydoğu Asya’da kütük ticaretinin düşük seviyelerde yer almasına ve Filipinler’deki çelik üreticilerinin ...

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