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Çin’deki fiyatların yükselmesiyle BDT kütük piyasasında iyimserlik görüldü, fiyatlar henüz yükselmedi

Uzak Doğu kütük piyasasındaki yükseliş beklentisi, BDT kütük piyasası görünümünü olumlu etkiledi.

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