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Çin’de yerel uzun mamul fiyatları son kullanıcıların durumu iyi olmadığı için düşüşünü sürdürüyor

15 Kasım tarihinde sona eren haftada, Çin uzun mamul piyasasında ortalama inşaat demiri ve filmaşin fiyatları, talebin zayıf ...

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