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Çin’de üretim kesintileri sayesinde beklentiler olumlu seyrederken, ithal kütük fiyatları desteklendi

Çin’de ithal kütük piyasasına yönelik beklentiler, inşaat demiri piyasasında kaydedilen iyileşmeler sonucu olumlu seyretti.

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