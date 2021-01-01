﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de kütük fiyatlarının gerilemesi ithalatın devam edeceğine yönelik beklentileri olumsuz etkiledi

Geçtiğimiz haftanın sonundan bu yana, yerel fiyatlarda kaydedilen düşüşlerin ardından Çin ithal kütük piyasası yeniden durgunlaştı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.