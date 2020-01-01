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Çin’de ithal kütük talebi artan yerel fiyatlara rağmen zayıf kaldı

Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde Çin’de yerel kütük fiyatları, çoğunlukla artan maliyetler nedeniyle yükseldi ancak talep pek iyileşmedi.

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