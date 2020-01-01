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Çin’de ithal kütük fiyatları son satışlarda arttı, daha fazla artış bekleniyor

Çin’de ithal kütük fiyatları, geçen haftanın sonunda yapılan bağlantılarda artış grafiğini sürdürdü.

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