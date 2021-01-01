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Çin’de ithal kütük bağlantı fiyatları 700$/mt CFR’ın üstüne çıktı, fiyatlar daha da artabilir

Çin’de vadeli inşaat demiri fiyatlarında kaydedilen sert artış ve arza yönelik endişeler, ithal kütük fiyatlarını daha da artırdı.

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