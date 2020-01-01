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Çin’de ithal kütük alımları daha da arttı, ithalat vergisinin azaltılacağı söyleniyor

Çin ithal kütük piyasasındaki artış devam etti ve 5-10$/mt fiyat artışıyla birlikte, farklı rotalardan daha fazla kütük alımı yapıldı.

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