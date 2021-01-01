﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin yine ithal kütük aldı, fakat fiyat tedarikçinin bir önceki satış fiyatından daha düşük

Bu hafta yerel kütük fiyatlarındaki artışın ve yükselen vadeli fiyatların etkisiyle tekrar alımlara başladı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.