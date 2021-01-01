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< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin yeni ithal kütük bağlantıları yaptı, yerel fiyatlar yükselişte

Aralık ayının sonunda fiyatların düşmesinin ardından, bu hafta Çin’e büyük tonajlı ithal kütük bağlantıları yapıldı.

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