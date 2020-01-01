﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin kütük ithalatına tekrar başlayınca fiyatlar 700$/mt CFR’a çıktı

Bu haftanın sonunda Asya kütük ithalat piyasasında 700$/mt CFR’ın altındaki teklif görülmemeye başladı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.