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Çin ithal kütük piyasası tatil sonrasında haftaya fiyat artışıyla başladı

Çin ithal kütük piyasası, talebe yönelik olumlu tahminlere bağlı olarak, beklendiği üzere haftaya fiyat artışıyla başladı.

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