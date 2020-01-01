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Çin Güneydoğu Asya'dan kütük almaya devam ediyor, fiyatlar biraz değişti

Bugün Çin’e Vietnam’dan yeni bir kütük satışı, bundan önce Endonezya’dan yapılan alımın fiyat seviyesinin hafifçe altından gerçekleşti.

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