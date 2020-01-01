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< Uzun Ürünler ve Kütük

BDT’nin kütük satışları çoğu alıcı yüksek fiyatları kabul etmediği için durgun, navlun ücretleri arttı

BDT merkezli çoğu üretici geçen hafta açıklanan yüksek fiyatlardan teklif vermeye devam etse de, alıcılar bu fiyatları kabul etmiyor.

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