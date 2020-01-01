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BDT’li kütük tedarikçileri 420$/mt FOB’un altında teklif vermiyor, piyasa sakin

BDT’li kütük üreticileri daha yüksek fiyatlarda ısrarcı davrandı 420$/mt FOB seviyesinin altındaki tekliflerini geri çekti.

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