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BDT’li ihracatçılar iki yüksek tonajlı bağlantının ardından yüksek fiyat hedefliyor

BDT merkezli kütük ihracatçıları yüksek fiyatlarda ısrar ediyor.

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