﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

BDT merkezli üreticiler kütük ihracat fiyatlarını düşürdü, alıcılar daha fazla gelişme için bekliyor

Bu hafta BDT merkezli başlıca çelik üreticilerinin dış piyasalara verdiği kütük fiyatları düştü.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.