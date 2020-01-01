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BDT merkezli kütük satıcıları yüksek navlun ücretleri satışları etkilese de hala fiyatlarını artırmaya çalışıyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde BDT kütük ihracat piyasasındaki gelişmelere dair düşünceleri ikiye ayrıldı.

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