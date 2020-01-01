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< Uzun Ürünler ve Kütük

BDT merkezli kütük satıcıları güçlü hurda fiyatları nedeniyle 500$/mt FOB üstünü hedefliyor

BDT merkezli tüm büyük ihracatçılar, bu hafta tekliflerini daha da artırdı ya da teklif vermeyerek piyasanın artışını izledi.

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