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BDT çıkışlı kütük fiyatlarındaki istikrarlı artış yeni satışlarda doğrulandı

BDT merkezli kütük ihracatçıları, geçen hafta Türkiye’de hurda fiyatlarında en son görülen artışın ardından daha yüksek fiyatlarda ısrarcı oldu.

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