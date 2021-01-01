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< Uzun Ürünler ve Kütük

BDT çıkışlı kütük fiyatları zayıf talep ve karşı tekliflerin düşmesiyle daha da geriledi

BDT ihracat piyasasında kütük fiyat artışı beklentileri gerçekleşmedi ve fiyatlar bu hafta sonu itibarıyla gerilemeyi sürdürdü.

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