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BDT çıkışlı kütük fiyatları zayıf talep ve Çin’deki düşüş nedeniyle sertçe geriledi

BDT çıkışlı kütük piyasası Çin’deki fiyatlarda görülen düşüşten beklenenden daha kötü etkilendi.

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