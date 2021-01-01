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BDT çıkışlı kütük fiyatları Türkiye’deki zayıflama ve Çin’in etkisi sebebiyle geriledi

BDT çıkışlı kütük fiyatları bu hafta, Türkiye iç piyasasında beklentilerin zayıflaması ve daha önce Çin’e satılan birçok ...

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