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BDT çıkışlı kütük fiyatları Mısır’dan gelen iyi haberler ve sabit hurda fiyatları sonucu yükselmeye başladı

BDT kütük ihracat piyasasındaki beklentiler, Mısır’da koruma vergisinin iptal edilmesinin ardından bu hafta iyileşti ve bu ...

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