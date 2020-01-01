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BDT çıkışlı kütük fiyatları kötüleşen beklentiler ve farklı tedarikçilerin yaptıkları satışlardan dolayı düştü

Bu hafta BDT çıkışlı kütük fiyatları, Çin piyasasındaki sert düşüşten dolayı piyasa görünümünün kötüye gitmesi sonucu geriledi. ...

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