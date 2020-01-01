﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

BDT çıkışlı kütük fiyatları hurda fiyatlarındaki artışın ardından tatil öncesi 600$/mt FOB’u aştı

BDT çıkışlı kütük fiyatları, Türkiye’de hurda fiyatlarında görülen artışın ardından son zamanlarda verilen tekliflerle 600$/mt FOB seviyesini aştı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.