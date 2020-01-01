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BDT çıkışlı kütük fiyatları Güneydoğu Asya’ya yapılan satışlarla desteklense de baskı arttı

BDT çıkışlı kütük fiyatları, yakın zaman önce Güneydoğu Asya’ya oldukça yüksek tonajda yapılan satışta arttı.

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