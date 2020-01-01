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< Uzun Ürünler ve Kütük

BDT çıkışlı kütük fiyatları güçlenen hurda ve artan karşı teklifler sayesinde hızla yükseldi

BDT’den verilen kütük fiyatlarındaki artış geçtiğimiz haftadan bu yana hız kazandı.

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