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< Uzun Ürünler ve Kütük

BDT çıkışlı kütük fiyatları Çin’deki kabul görebilir fiyatın artmasıyla birlikte yükseldi

BDT merkezli büyük ölçekli kütük ihracatçıları 29 Nisan’da fiyatlarını keskin bir şekilde yükseltti.

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