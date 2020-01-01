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< Uzun Ürünler ve Kütük

BDT çıkışlı kütük fiyatları Çin’deki artışın ardından beklenenden hızlı bir şekilde 700$/mt FOB’a yükseldi

Ukrayna ve Rusya 10 Mayıs’ta resmi tatilde olsa da, Çin’deki keskin artışlar BDT kütük piyasasını şaşırttı.

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