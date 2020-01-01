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BDT çıkışlı kütük fiyatları bağlantılarda daha da yükseldi

Karadeniz’den verilen BDT çıkışlı kütük teklifleri, Türkiye’ye yüksek seviyelerden yapılan bazı bağlantılarla birlikte artmaya devam etti.

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