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BDT çıkışlı kütük fiyatları artan talep nedeniyle 650$/mt FOB’a çıktı

BDT çıkışlı kütük fiyatları Cuma günü rekor kırdı.

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