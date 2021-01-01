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BDT çıkışlı kütük bağlantı fiyatları arz sıkıntısı sebebiyle yükseldi

BDT çıkışlı kütük fiyatları bu hafta yükselmeye devam etti ve artış hızı son bağlantılarla birlikte hafta sonu itibarıyla daha da hız kazandı.

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