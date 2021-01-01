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Bangladeşli inşaat demiri üreticileri artan ithal hurda fiyatlarına uyum sağlamaya çalışıyor

Global hurda tedarikçilerinden gelen yüksek hammadde tekliflerini kabul etmekten başka seçeneği olmayan Bangladeşli inşaat ...

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