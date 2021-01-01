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< Hurda ve Hammadde

Bangladeş’te yeni ABD çıkışlı dökme hurda alımları yapıldı, konteyner bazlı hurda fiyatları artışını sürdürüyor

Bangladeşli alıcıların mevcut gelişmelere ayak uydurmaktan başka bir seçeneği kalmadı.

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