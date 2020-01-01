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Avrupalı inşaat demiri satıcıları Romanya’da aktif

Romanya inşaat demiri piyasası, Corona salgınına rağmen talebin iyi seviyelerde yer alması sebebiyle, Avrupalı tedarikçiler için ...

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