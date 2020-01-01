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Asya’da Orta Doğu çıkışlı inşaat demiri çok yüksek fiyatlara satıldı

Kaynaklara göre geçtiğimiz hafta Orta Doğu’dan üç inşaat demiri kargosu önceki bağlantılara kıyasla 30-35$/mt artışla Hong Kong ve Singapur’a satıldı.

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