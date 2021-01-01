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< Uzun Ürünler ve Kütük

Asya’da kütük satıcılarının beklentileri Çin’e yapılan bağlantıların ardından yukarı yönlü

Geçtiğimiz hafta yüksek fiyatlardan Çin, Tayvan ve Endonezya’ya yapılan birkaç bağlantı 17 Ocak’ta piyasa duyuldu. Cuma ...

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