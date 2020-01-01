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Asya’da kütük fiyatları Çin iç piyasasından gelen olumsuz sinyallere rağmen kademeli olarak arttı

Güneydoğu Asya’da ithal kütük fiyatları önceki haftaya oranla, çoğunlukla beklentiler ve tedarikçilerin güçlü pozisyonları sayesinde hafifçe yükseldi.

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