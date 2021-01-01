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Asya’da filmaşin tedarikçileri sınırlı talebe ve olumsuz beklentilere rağmen fiyatların artırılması yönündeki ısrarını sürdürüyor

Güneydoğu Asyalı filmaşin tedarikçileri, talebin zayıf seyretmeye devam etmesine rağmen fiyatların artırılması yönündeki ısrarlarını sürdürüyor.

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