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Asya’da filmaşin teklifleri piyasadaki durgunluk sebebiyle yatay, fiyatlar tatil sonrasında düşebilir

Güneydoğu Asya’da Çin çıkışlı filmaşin teklifleri dahil olmak üzere çoğu ithal filmaşin fiyatları, geçtiğimiz haftaya kıyasla yatay seyretti.

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