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Asya’da düşük fiyattan Hindistan çıkışlı inşaat demiri teklifleri görülüyor

Asya pazarında ithal inşaat demiri fiyatları, Hint tedarikçilerin daha ucuz ihracat teklifleri vermeleri sonucu daha da geriledi.

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