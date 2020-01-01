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ABD’de ithal filmaşin fiyatları sabit ancak alımlar hala zayıf

ABD’de ithal filmaşin fiyatları bir önceki hafta itibarıyla düşüş işaretleri göstermiş olsa da söz konusu düşüş durdu.

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