﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de ithal filmaşin fiyatları değişmedi

ABD’de filmaşin talebi güçlü kalsa da, alıcılar çoğunlukla yerel piyasadan alım yapmaya devam etti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.