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ABD’de filmaşin fiyatları sınırlı arz nedeniyle arttı

ABD yerel filmaşin piyasasındaki alıcılar siparişlerinde hala temkinli davransa da, piyasa kaynakları talebin güçlü kaldığını söyledi.

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